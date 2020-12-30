Рыболовный флот Грузии пополнился новыми судами

Грузинский рыболовный флот пополнится десятью новыми судами, первое из которых войдет в акваторию страны в январе-феврале 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минэкономики Грузии.

По инициативе премьер-министра Грузии Георгия Гахария и при поддержке программы "Производи в Грузии" продолжается развитие рыболовного флота.

Программа одновременно предусматривает до 5 миллионов лари по кредитно-гарантийному механизму (90-процентное обеспечение) и возможность 3-процентного софинансирования ставки рефинансирования банковского кредита. К тому же, возможность взятия судна в рассрочку, в случае чего осуществляется ставка рефинансирования плюс механизм 5-процентного софинансирования.

Объем кредитов по закупке судов составляет более 37,6 миллиона лари, а общий объем инвестиций превышает 38 миллионов лари (11,8 млн долларов). В рамках проектов будет трудоустроен 161 человек.

С новыми судами рыболовы смогут полностью выработать свой годовой план, в то время как сейчас они этого сделать не могут. И работают они пока в основном на взятых в аренду иностранных судах, поскольку грузинские находятся в крайне тяжелом техническом состоянии.

Немаловажно, что в течение первых трех лет софинансирование процентной ставки по кредиту возьмет на себя Агентство "Производи в Грузии", а государство выступит гарантом выплаты кредита. Сумма гарантии составит 90% от выданного кредита.

На сегодняшний день рыболовный флот Грузии состоит из 30 сейнеров, на которых трудоустроены до 500 моряков. Однако судна устаревшие и не соответствуют современным требованиям.