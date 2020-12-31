В Грузии выявлено 1527 новых случаев коронавируса, 1282 пациента выздоровели
В Грузии выявлено 1527 новых случаев коронавируса, - об этом на брифинге заявил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По его данным, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа по стране было проведено 13 030 исследований с помощью тестов, в том числе 6 323 исследования с тестами на антигены и 6 707 - с тестами ПЦР.
За сутки в стране выздоровели 1282 пациента, 24 инфицированных умерли.
Всего в Грузии выявлено 227 420 случаев заражения коронавирусом, из которых 211 727 человека выздоровели и 2505 умерли.
При этом 30 декабря в Грузии было выявлено 1738 новых случаев коронавируса, выздоровели 1494 пациента.
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