Десять тонн грузинского меда вывезли на экспорт в Италию, сообщает Национальное агентство продовольствия, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В декабре 2016 года Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и внесла страну в список поставщиков меда на территорию ЕС.

Для этого Национальное агентство продовольствия осуществило процедуры для сближения с европейским законодательством.

Агентство подготовило законодательные изменения в соответствии с законодательными требованиями ЕС с целью стимулирования экспорта грузинского меда, защиты от фальсификации и оздоровления, утвержден план мониторинга использования ветеринарных препаратов, а также других загрязнителей (тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды).

В рамках программы мониторинга, Национальное агентство продовольствия ежегодно получает сто образцов меда и исследует в аккредитованной лаборатории. Ведомство также проводит информационную кампанию для фермеров. В результате осуществленных мероприятий резко снизилось количество нарушений при производстве меда. Экспорт грузинского меда осуществляется и в США.