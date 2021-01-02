Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается четвертый день подряд

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 342, скончались 44 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 228 752 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 981 человек, с начала пандемии вылечились 217 973 пациента. Скончались 2 572.

За сутки в стране было проведено 3 288 тестов, в том числе 1 449 быстрых на антигены и 1 839 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 386 человек, в стационарах – 4 320, в ковид-гостиницах – 857.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 990 новых случаев и вылечились 3 265 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.