За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 24 пациента. Об этом на брифинге заявил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С момента распространения пандемии от вируса умерли в общей сложности 2505 человек.

По его словам, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа по стране было проведено 13 030 тестов, в результате было выявлено 1527 новых подтвержденных случаев заражения вирусом, а 1282 человека выздоровели.