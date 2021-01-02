В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины

В крупных городах Грузии сегодня последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.

Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.

Какие еще ограничения действуют в Грузии?

запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

запрет на работу междугороднего общественного транспорта;

запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;

запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;

запрещена работа спортзалов и бассейнов;

запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;

запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;

запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;

запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.

ВАЖНО: С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные. Работать будут только банки, объекты и сервисы стратегического значения. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави открыты будут лишь продуктовые магазины, магазины кормов для домашних животных, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски.

В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. В выходные дни работать они по-прежнему не будут.

Продолжать работу могут сферы: