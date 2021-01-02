В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины

Грузия 2 января 2021 18:49 (UTC+04:00)
В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины

В крупных городах Грузии сегодня последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.

Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.

Какие еще ограничения действуют в Грузии?

  • запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
  • запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
  • запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
  • запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
  • запрещена работа спортзалов и бассейнов;
  • запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
  • запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
  • запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
  • запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.

ВАЖНО: С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные. Работать будут только банки, объекты и сервисы стратегического значения. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави открыты будут лишь продуктовые магазины, магазины кормов для домашних животных, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски.

В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. В выходные дни работать они по-прежнему не будут.

Продолжать работу могут сферы:

  • государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
  • банковской и финансовой деятельности;
  • работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
  • услуг доставки;
  • салонов красоты и центров эстетической медицины;
  • автосервисов и услуг технического осмотра;
  • услуг по ремонту бытовой техники;
  • аграрных рынков.
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