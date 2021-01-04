«Guardian» включил Грузию в список лучших туристических направлений 2021 года

«Guardian» публикует список туристических направлений в 2021 году, которыми читатели издания поделились в качестве рекомендаций. В этот список входит и Грузия, в частности, муниципалитет Казбеги, сообщает журналист Франка Хуммельс, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Грузия и ее горы — я опять хочу восхищаться регионом Казбеги. Хочу почувствовать усталость от чудесных походов — там я могу не встретит ни души. Следующий день я проведу на веранде с книгой в руках, которая мало будет привлекать мое внимание, так как вид на горы передо мной будет задерживать дыхание. Я выйду с этой веранды, только чтобы отведать превосходную грузинскую вегетарианскую еду с тем же видом. Веранда, которую я оставила и куда я хочу вернуться, находится в отеле Rooms, где двухместный номер стоит 100 долларов, это дорого по грузинскому стандарту, но оно того стоит, потому что выходит на горные склоны», — так описывает свои воспоминания о поездке в Казбеги Хуммельс.

Среди других рекомендаций названы столица Кыргызстана Бишкек, западное побережье Шотландии — район Гейрлох и Улафула, а также Глазго, британский остров Ланд в Бристольском заливе, британский город Йорк и портовый город Уитби, Северный Йоркшир, Котсуолд Вей и Фарерские острова, а также Украина во время праздника урожая и Мавритания.