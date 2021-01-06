В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в ночь на среду в Дманисском районе края Квемо Картли на юге Грузии. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 4 км от села Мамишлари и в 59 км от Тбилиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло в 02:26 по местному времени.
О жертвах и разрушениях информации нет.
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