В Грузии произошло землетрясение

Грузия 6 января 2021 10:57 (UTC+04:00)
В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в ночь на среду в Дманисском районе края Квемо Картли на юге Грузии. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 4 км от села Мамишлари и в 59 км от Тбилиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло в 02:26 по местному времени.

О жертвах и разрушениях информации нет.

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