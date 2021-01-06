В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в ночь на среду в Дманисском районе края Квемо Картли на юге Грузии. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 4 км от села Мамишлари и в 59 км от Тбилиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло в 02:26 по местному времени.

О жертвах и разрушениях информации нет.