Американские корабли доставили в Грузию 17 тыс. тонн гуманитарной помощи

Американские корабли доставили в Грузию 13 тыс. тонн зерна и 4 тыс. тонн сои в качестве гуманитарной помощи. Об этом в среду сообщило посольство США в Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США продолжают поддерживать устойчивое и многообразное экономическое развитие Грузии. В рамках программы "Продовольствие ради прогресса" Министерства сельского хозяйства США два корабля Ocean Gladiator и Babuza Wisdom доставили в порт Поти 13 тыс. тонн зерна и 4 тыс. тонн сои", - сказано в сообщении.

Зерно и соя будут проданы в Грузии частным мукомольным комбинатам по доступной цене, а полученные деньги Минсельхоз США инвестирует в программы улучшения грузинской сельхозпродукции, добавили в диппредставительстве.

Порядка 14 тыс. тонн зерна Грузия получила от США и в декабре 2020 года. Ранее посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что Америка собирается выделить республике 27 тыс. тонн зерна в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в сфере обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран.