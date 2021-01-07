В Грузии за сутки выявили 1612 случаев заражения COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 612. Скончались 28 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 235 491 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 419 человек, с начала пандемии вылечились 223 695 пациентов. Скончались 2 694.
За минувшие сутки в стране проведено 15 492 теста, 9 084 – на антиген и 6 408 – ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 491 человек, в стационарах – 3 998, в ковид-гостиницах – 742.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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