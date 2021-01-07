Из США в Поти прибыло 13 тысяч тонн пшеницы и 4 тысячи тонн сои

В рамках программы правительства США «Продовольствие для прогресса» в порт Поти 3 января вошли еще два судна — Ocean Gladiator и Babuza Wisdom, которые доставили 13 тысяч тонн пшеницы и 4 тысячи тонн сои. Об этом сегодня сообщает посольство США в Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

США продолжают поддерживать развитие устойчивой и разнообразной экономики в Грузии, говорится в сообщении посольства.

«Соя и пшеница будут реализованы на грузинском рынке, а вырученные средства министерство сельского хозяйства США инвестирует в Программу развития сельского хозяйства для повышения производительности и эффективности грузинских фермеров и производителей», — отмечает посольство.