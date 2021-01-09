В Грузии за сутки выявили 2 058 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 058. Скончались 22 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 238 086 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 529 человек, с начала пандемии вылечились 224 718 пациентов. Скончались 2 750.
За минувшие сутки в стране проведено 18 149 тестов: 11 095 – на антиген и 7 054 – ПЦР-теста.
В карантине в настоящее время находятся 512 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 754.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)
Лента новостей
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
Туркменская государственная служба морского и речного транспорта объявляет тендер на реконструкцию морских пирсов
Проверено состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Меня охватил шок - Всемирно известный фотограф показал разрушенный дом выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время проводится конкретная работа для открытия Нахчыванского коридора
Президент Ильхам Алиев: Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным
Президент Ильхам Алиев: Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Показатели безопасности и качества томатов должны соответствовать международным стандартам - АПБ Азербайджана (ФОТО)