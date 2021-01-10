Коронавирус в Грузии: 1 143 новых случая, выздоровели 617 человек, скончались 23

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 11 155 – почти на 7 тысяч меньше, чем накануне. К утру 9 января по стране зарегистрировали 2 058 новых фактов COVID-19.

Общее число заболевших в стране увеличилось до 239 229.

От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 773.

Выздоровели 617 человек, их общее число выросло до 225 335.

В настоящее время в стране 11 095 активных случаев COVID-19. Из них 3 894 пациентов (более 35%) проходят лечение в больницах, 6 455 (более 58%) – на дому, а 746 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 837. К аппаратам ИВЛ подключен 261 человек.

В карантинных пространствах размещены 452 гражданина. 23 097 человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.