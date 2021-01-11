На данном этапе Грузия рассматривает возможность использования вакцин Pfizer, Astrazeneka и Moderna

Грузия на данном этапе рассматривает для программы вакцинации только те вакцины, которые имеют авторизацию строгих регулирующих органов, а также вакцина, прошедшая предварительную квалификацию ВОЗ, может быть той вакциной, которую Грузия рассматривает для использования, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По её словам, на данном этапе Грузия работает над внедрением вакцин против коронавируса - Pfizer, Astrazeneka и Moderna.

«На данном этапе ни одна из китайских вакцин не признана строгими регулирующими органами и не прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, на данном этапе мы рассматриваем вакцины Pfizer, Astrazeneca, Moderna - вакцины-кандидаты, которые страна сможет использовать», - заявила Тамар Габуния.