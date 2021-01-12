Точечные ограничения в Грузии сохранятся до первого февраля - Натия Турнава

«На заседании Координационного совета мы приняли решение сохранить точечные ограничения до 1 февраля», - заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Наша задача состоит в том, чтобы использовать оставшиеся две-три недели до 1 февраля, чтобы иметь очень активную коммуникацию с бизнесом и подготовиться к более безопасному открытию с 1 февраля, таким как сектора торговли и общественного транспорта», - заявила Натия Турнава.

Согласно плану, принятому Координационным советом в декабре, точечные ограничения должны были быть сняты с 16 января. В частности, планировалось восстановить работу муниципального и междугороднего транспорта, а также работу торговых объектов и рынков.