В Грузии идет подготовка к вакцинации

«Вакцины против коронавируса могут храниться при трех разных температурах, существуют надлежащие мощности, чтобы Грузия получила все три типа вакцин», — заявила руководитель Департамента инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По её словам, в Грузии идет подготовка к своевременной и безопасной вакцинации граждан.

«Мы находимся в режиме ожидания. Грузия является членом платформы «Ковакс», куда страна внесла первый взнос и ожидает доставки вакцины. Грузия входит в число стран, которые находятся на этой платформе и ожидают вакцины от этой платформы. С другой стороны, Грузия ведет индивидуальные переговоры с производителями, разными странами и пытается завезти дополнительные дозы», — заявила Хатуна Захашвили.

По её словам, не исключено, что вакцина от коронавируса поступит в Грузию к весне. Вместе с тем, она подчеркнула, что ввезенная в страну вакцина будет безопасной.

«Это может произойти раньше первых месяцев весны. Страна представит только вакцину, которая получит признание надежного регулирующего органа. Это признание регулирующих органов в европейских странах, признание регулирующих органов США, предварительная квалификация Всемирной организации здравоохранения или предоставление вакцине равного статуса. Внедрение других типов вакцин Грузия не рассматривает», — заявила Захашвили.