Глава Минздрава обещает привезти в Грузию вакцину Pfizer

Власти Грузии активно работают над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для населения, заявила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX и у нас есть определенный прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer», — цитирует Тикарадзе Общественное телевидение.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, с платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, это около 700 тысяч человек.

«Кроме этого, помимо COVAX, ведутся переговоры, чтобы быстрее получить те вакцины, которые имеются у европейских стран», — заявила Габуния.

Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 857. Скончались 24 человека. Всего в Грузии с февраля 2020 года выявлено 241 637 случаев заражения коронавирусом, вылечились 227 208 человек, скончались 2 820 пациентов.