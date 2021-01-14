Продлены сроки действия паспортов граждан Азербайджана в Грузии

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в целях предотвращения распространения вируса COVID-19 границы между Азербайджанской Республикой и Грузией были временно закрыты с 14 марта.

В связи с трудностями, вызванными пандемией коронавируса, для того, чтобы пребывание граждан Азербайджанской республики не стало нелегальным, в том числе в Грузии, и они могли продолжить свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, срок действия всех типов паспортов граждан Азербайджана (дипломатических, служебных и общегражданских) в Грузии продлен до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает посольство Азербайджанской Республики в Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Дипведомство информирует также, что в случае если азербайджанские граждане, находящиеся в Грузии, хотят покинуть страну и вернуться на родину, они должны обратиться в посольство Азербайджанской Республики.