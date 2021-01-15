Имнадзе: Вакцинация «простых граждан, не входящих в группу риска», пройдет летом или осенью

По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Пааты Имнадзе, граждане не входящие в группу риска, пройдут вакцинацию летом или осенью, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Если быть реалистами, то [вакцинация], вероятно, будет летом, в начале осени. Для простых граждан, которые не входят в группу риска и для кого коронавирус не является опасным для жизни заболеванием», - сказал Имнадзе в эфире телекомпании «Pirveli».

Ранее, министр здравоохранения Екатерине Тикарадзе сообщила, что в ближайшее время в Грузии начнется вакцинация препаратом «Pfizer».

«Мы активно сотрудничаем с платформой «Ковакс» (COVAX) и добились определенных успехов, так, в ближайшем будущем можно будет вакцинировать население вакциной «Pfizer»», - сказала Тикарадзе.

На данный момент международная платформа «Ковакс» функционирующая на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще не закупила вакцину, которая будет распространяться среди стран-членов.

Грузия планирует потратить до 17 миллионов долларов на закупку вакцины, которой хватит на вакцинацию среднем 700,000 человек. Власти страны уже внесли предоплату за вакцину.