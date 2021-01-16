В Грузии выявлено 1 236 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 236 новых случая коронавируса, выздоровели 2 189 пациентов, скончались 23 человека, сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 15 152 теста на коронавирус, в том числе 9 208 экспресс-тестов на антигены и 5 944 PCR-тестов.

С начала пандемии в Грузии выявлено 247 025 случаев заражения коронавирусом, из которых 231 385 инфицированных выздоровели и 2 916 человек умерли.