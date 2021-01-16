Первую партию коронавирусной вакцины Грузия получит предположительно через месяц, - рассказал журналистам генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиз Церцвадзе. По его словам, первая партия, вероятно, составит несколько десятков тысяч доз вакцины производства Pfizer, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Это может случиться через месяц. А следующая партия должна быть получена не позднее конца первого квартала, то есть конца марта. Это будет уже гораздо более крупная партия - сотни тысяч, полмиллиона или больше доз. Насколько мне известно, предположительно, это будет AstraZeneca, но это еще не окончательное решение. AstraZeneca оптимальна для Грузии», - сказал Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, первая партия вакцины предназначена для вакцинации групп риска. В частности, это медицинские работники, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями. По словам Тенгиза Церцвадзе, необходимо вакцинировать как минимум 60 процентов населения.

При этом, как отметил Церцвадзе, текущая эпидситуация в стране стабилизируется, поэтому он поддерживает отмену или ослабление ограничений с 1 февраля.

«Я однозначно выступаю за отмену или ослабление ограничений с 1 февраля, но при условии, что параллельно будет усилен контроль за выполнением действующих регуляций, таких как ношение маски, социальное дистанцирование и другое», - сказал Церцвадзе.