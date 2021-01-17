В 2020 году в Грузии закрылось почти 16% пунктов обмена валюты

За последний год в Грузии закрылись 150 пунктов обмена валюты. Данные Национального банка Грузии (НБГ) приводит агентство Business Media, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Согласно официальной статистике, в 2019 году в Грузии работало 944 «обменника». Сегодня же их число составляет 794.

В 2019 году по стране также закрывались ломбарды и микрофинансовые организации, однако речь идет об единичных случаях. По мнению экспертов, здесь основной причиной стали новые правила кредитирования, введенные Нацбанком, тогда как пункты обмена валюты не смогли преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Как отмечает издание, первыми закрылись «обменники», расположенные в туристических зонах, большая часть клиентов которых были иностранцами.

«Сегмент грузинских потребителей в их случае небольшой, поскольку эти потребители, в основном, платят за обслуживание кредитов. Они конвертируют деньги в банках. Соответственно, активных связей с обменными пунктами у них нет», — заявил журналистам экономист Давид Киквадзе.

Стоит отметить, что в течение двух месяцев — в апреле-мае 2020 года — в Грузии была приостановлена работа всех пунктов обмена валюты, кредитных сетей, провайдеров платежных услуг и некоторых других небольшие частных компаний сектора финансов. Соответствующее решение правительство Грузии приняло, чтобы ограничить распространение нового коронавируса в стране.