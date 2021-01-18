Правительство Грузии утвердило программу содействия занятости на 2021 год

Правительство Грузии утвердило государственную программу развития услуг содействия занятости на 2021 год, которую реализует Государственное агентство содействия занятости, об этом сообщается на странице агентства в Facebook, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Развитие информационной системы управления рынком труда (worknet.gov.ge);

Предоставление индивидуальных и групповых консультаций на рынке труда на муниципальном уровне;

Предоставление и развитие посреднических услуг;

Предоставление профессиональных консультационных услуг по планированию карьеры на муниципальном уровне;

Разработка и внедрение механизмов для облегчения трудоустройства уязвимых, низкоконкурентных групп, субсидирование оплаты труда и формирование группы консультантов по трудоустройству;

Организация форумов по трудоустройству;

Проведение и мониторинг качественных исследований для выявления востребованных профессий и необходимых знаний, навыков;

Организация тренингов и семинаров по вопросам трудоустройства с целью повышения осведомленности СМИ и общественности (местных НПО, международных организаций, социальных партнеров, работодателей, частных агентств занятости);

Организация заключительной конференции по вопросам и проблемам содействия занятости.

Бюджет программы составляет 770 000 лари (почти 233 тысячи долларов).

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.