Заместителем министра юстиции Грузии назначен Акакий Сагирашвили

Заместителем министра юстиции назначен Акакий Сагирашвили. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Акакий Сагинашвили перешел в Минюст из Министерства экономики и устойчивого развития, где с 2018 года занимал должность заместителя министра.

Сагирашвили имеет степень магистра гражданского права Боннского университета Фридриха-Вильгельма (Германия), до этого окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.

В 2007-2015 гг. работал на различных ответственных должностях в компании "Грузинская железная дорога". В 2009-2011 гг. преподавал гражданское право в Кавказской юридической школе (CSL). Свободно владеет английским, немецким и русским языками.