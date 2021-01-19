В Грузии выявлено 1550 новых случаев коронавируса, 494 пациента выздоровели

В Грузии выявлено 1550 новых случаев коронавируса. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge., распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.

За последние 24 часа в стране от коронавируса вылечились 494 человека. За последние сутки от коронавируса умерли пятнадцать пациентов.

Всего в Грузии выявлено 49 465 случаев заражения коронавирусом, из которых 235 130 человек выздоровели и 2970 умерли.

18 января в Грузии было выявлено 110 новых случаев коронавируса, выздоровели 1643 пациента.