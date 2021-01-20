Более двух тысяч иностранцев выбрали Грузию для удаленной работы во время пандемии

С 27 августа 2020 года по 17 января 2021 года около 2,2 тысяч граждан из 90 стран выразили желание участвовать в проекте «Работай из Грузии», сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Работай из Грузии» — проект Национальной администрации туризма, который принимает иностранных граждан с высокой зарплатой, желающих проживать в Грузии и продолжать свою работу дистанционно.

Правительство страны предлагает сотрудникам различных глобальных компаний, работающих в 95 странах мира, приехать и работать удаленно из Грузии в течение не менее 180 дней. При этом желающие получить разрешение на въезд должны предоставить справку о своих доходах — не менее двух тысяч долларов в месяц.

По этой программе в Грузию уже прибыли 742 человека. Согласно прогнозным показателям, за полгода они потратят в стране около 9 миллионов долларов. Прибытие 2190 иностранцев, зарегистрированных в проекте, в среднем равно их потенциальным затратам в 26 миллионов долларов за полугодовой период, подсчитали в департаменте туризма.

Из иностранцев, которые уже заполнили соответствующее заявление, 58% — самозанятые, 26% работают полный рабочий день и 16% — предприниматели.

Международные издания и туристические медиа-площадки проявили интерес к проекту «Работай из Грузии». Статьи о проекте подготовили New York Times, Forbes, Insider, Big 7 Travel и другие издания.