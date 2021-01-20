«Ингури ГЭС» остановилась на 3-месячный ремонт

На самой мощной гидроэлектростанции Грузии – «Ингури ГЭС» стартуют ремонтные работы. Все пять агрегатов ГЭС уже отключены, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Он займет три месяца и должен завершиться до 1 мая 2021 года. Длина тоннеля составляет 15.5 километров, диаметр – 9.5 метров.

Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что приостановка «Ингури ГЭС» не нанесет значительного ущерба энергосистеме Грузии, так как в этот период сезонная выработка на ней минимальна.