Министр: Сектор энергетики в Грузии развивается несмотря на пандемию

Несмотря на борьбу с распространением коронавируса и мер направленных на решение последствий пандемии в Грузии, не один энергетический проект не приостанавливался. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Турнава приняла участие в вебинаре по вопросам вызовов глобальной энергетики в результате COVID-19, и постпандемическое развитие сектора. Организатор мероприятия – ЕБРР.

"В стране не приостанавливались энергетические проекты, которые осуществляются на частные инвестиции. Речь идет о проектах как до пандемии, так и начатых в течение 2020 года. Гидроэлектростанции мощностью 670 мегаватт-часов или вошли в эксплуатацию, или перешли на этап строительства", – сказала Турнава на вебинаре.

В прошлом году в Грузии были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Также завершилось выражение интересов для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Кроме того, реализованы многочисленные проекты по развитию энергетической инфраструктуры: построены два новых магистральных газопровода, подстанции, высоковольтные линии электропередачи и т. д.

Как заявила Турнава в ходе вебинара, пандемия поставила перед серьезным вызовом и грузинскую энергетику.

"Экономический спад в мире вызывает ряд негативных событий для энергетики – снижение потребления и платежеспособности как в бизнесе, так и среди населения, а также приостановление проектов. В этом отношении Грузия отличается тем, что наша правительственная команда запланировала субсидировать затраты на электроэнергию для семей как одну из мер антикризисного плана. Таким образом, мы помогаем 2/3 семей Грузии, которые являются потребителями электроэнергии и природного газа", – сказала министр.

Чтобы как-то смягчить последствия пандемии и помочь населению, правительство приняло решение субсидировать коммунальные платежи на 200 кВт электричества/м3 газа в течение четырех месяцев, начиная с ноября прошлого года. На первом этапе помощью воспользовались более 1,1 миллиона абонентов. В итоге субсидии продлили включая февраль 2021 года.