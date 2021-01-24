Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию

Посольство Израиля приветствует решение правительства Грузии о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также отмену ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию.

Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«22 января правительство Грузии проинформировало нас о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также об отмене ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию. Вместе с тем следует отметить, что конкретные детали о том, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются, еще официально не опубликованы. Поэтому, во избежание недоразумений и неприятностей, рекомендуется терпеливо дождаться следующего официального заявления, которое будет опубликовано официальными источниками правительств Грузии и Израиля.