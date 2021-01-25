Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Делегация парламента Грузии во главе с заместителем спикера парламента Кахой Кучава примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25-29 января. Это будет первый визит делегации парламента Грузии десятого созыва, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, основной темой обсуждения на заседании станет глобальная пандемия и вакцинация от «Covid-19». К делегатам ПАСЕ обратится генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреусус.

«Для нас очень важно осуществить этот визит, потому что есть много актуальных вопросов, отчетов, касающихся Грузии. Мы собираемся принять очень активное участие в этих обсуждениях. Один из важных документов, который будет представлен в первый же день — это отчет Миссии наблюдателей Совета Европы о выборах 2020 года», — сказал Каха Кучава перед отъездом в Страсбург.