В декабре 2020 года количество иностранных туристов в Грузии уменьшилось на 90,8 процента

В декабре 2020 года в Грузию было совершено 49 260 международных визитов, что на 90,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в отчете, опубликованном Национальной администрацией туризма, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно отчету, 44 723 международных визитера посетили Грузию по суше, 3 563 по воздуху, 755 по морю и 219 по железной дороге.

Что касается топ-15 стран, из которых в Грузию было совершено больше всего визитов, по данным Национальной администрации туризма, это:

Турция — 19 698 визитеров, снижение по сравнению с предыдущим годом -75,6 процента меньше; Армения — 9 324 визитера, снижение по сравнению с предыдущим годом -93,1; Россия — 4 404 визитера, снижение по сравнению с прошлым годом -93,3 процента; Грузия (нерезиденты) — 4 358 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -87,7 процента; Азербайджан — 3955 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -96,8 процента; Узбекистан — 1842 визитера, что на + 45,3 процента больше, чем в предыдущем году; Украина — 1392 визитера, что на 86,6 процента меньше, чем в предыдущем году; Беларусь — 674 визитера, что на 71,5 процента меньше, чем в предыдущем году; Казахстан — 666 визитеров, что на 91,9 процента меньше, чем в предыдущем году; Таджикистан — 423 визитера, что на 21,5 процента меньше, чем в предыдущем году; Кыргызстан — 310 визитеров, что на 85,8 процента меньше, чем в предыдущем году; Болгария — 242 визитера, что на 69,2 процента меньше, чем в предыдущем году; Франция — 208 визитеров, что на 81,8% меньше, чем в предыдущем году; США — 195 визитера, что на 90,3 процента меньше, чем в предыдущем году; Израиль — 192 визитера, что на 98,6 процента меньше, чем в прошлом году.