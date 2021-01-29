Грузия и Япония оформили соглашение о защите инвестиций

Грузия и Япония оформили соглашение о либерализации, поддержке и защите инвестиций. Документ сегодня в Тбилиси подписали глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и посол Японии в Грузии Имамура Акира, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Переговоры по соглашению между странами начались в 2017 году. Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов.

«Мы делаем все возможное, чтобы в постковидный период привлечь как можно больше японских инвесторов в разные отрасли и создать новые рабочие места», - сказала Турнава.

Она также напомнила, что Япония является важным политическим и экономическим партнером Грузии. За последние 10 лет объем японских инвестиций в Грузию превысил 150 миллионов долларов.

«Это не отражает реального потенциала, который намного выше. Также существует множество программ технической помощи, реализуемых при поддержке правительства Японии», - отметила глава Минэкономики Грузии.

Она указала, что японские инвестиции не прекратились даже в период пандемии, и весной 2020 года компания TEPCO Renewable Power (TEPCO RP) приобрела 31,4% акций Дарьяльской ГЭС, расположенной в Казбегском муниципалитете.

До подписания соглашения о защите инвестиций Турнава обсудила с Акира вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено таким отраслям как гидроэнергетика, производство «зеленого водорода», инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, а также в развитие транспортного коридора.