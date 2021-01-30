В Грузии школьники смогут остаться на дистанционном обучении по решению родителей
При желании учащиеся государственных школ Грузии смогут продолжать обучение дистанционно. Об этом сегодня на брифинге заявила замглавы Минобразования Екатерина Дгебуадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
С 1 февраля к очному обучению вернутся школы во всех регионах страны, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави, где число новых случаев заражения Covid-19 по-прежнему остается высоким.
Родители, желающие оставить детей на «дистанционке», должны обратиться к администрации школы и пройти электронную регистрацию на этом сайте.
При этом в Минобразования отмечают, что в Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори ученики 1-4 классов обязаны будут посещать уроки в школах. Индивидуальные онлайн-уроки в данном случае исключены. Одновременно на дистанционное обучение могут перевести весь класс, если как минимум 60% учеников изъявят такое желание.
Дгебуадзе отметила, что все школы строго соблюдают меры безопасности. Для этого Минобразования обеспечило их медицинскими масками, средствами гигиены, дистанционными термометрами и так далее.
Образовательным учреждениям разрешается самостоятельно определять продолжительность уроков и график смен. С учетом возможностей инфраструктуры допускается и смешанная модель обучения. При этом рабочим днем в школах должна оставаться суббота.
Школа также обязана обеспечить индивидуальную или групповую работу с учениками, которые не могли подключиться к дистанционному обучению.