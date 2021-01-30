Спад экономики Грузии в 2020 году превысил прогноз

Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в декабре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 7,9%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: ноябрьский показатель падения составил 7,7%, октябрьский – 3,9%, сентябрьский – 0,7%, августовский – 5,3%, июльский – 5,5%, июньский – 7,7%, майский – 13,5%, апрельский – 16,6%.

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%.

Тенденция к снижению в декабре продолжала фиксироваться в следующих сферах: обеспечение местом размещения, строительство, искусство, развлечение и отдых, перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

Рост наблюдался в следующих сферах: финансовая и страховая деятельность, водоснабжение, канализация, деятельность по управлению отходами и очистка, информация и связь, горнодобывающая промышленность.

В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.