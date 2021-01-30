К середине февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer

Сегодня мы уже получили окончательное подтверждение, что к середине февраля страна получит 29 250 доз вакцины Pfizer. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщила заместитель министра здравоохранения ГрузииТамар Габуния.

Как отметила Тамар Габуния, 18 января Грузия на платформу «Ковакс» направила запрос на получение антикороноварусной вакцины с указанием того, что страна полностью готова к приему вакцины Pfizer в кратчайшие сроки.

По ее словам, вакциной Pfizer будут привиты 15 тысяч работников сферы здравоохранения, а на следующих этапах будет проведена вакцинация других приоритетных групп.

«Вам известно, что к концу 2021 года планируется охватить 60 процентов населения страны», — сказала Тамар Габуния.

В первом и втором квартале Грузия получит более 300 тысяч доз AstraZeneca.