Грузия и Япония оформили соглашение об избежании двойного налогообложения по доходам и капиталу. Документ подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и полномочный посол Японии в Грузии Имамура Акира, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По информации Минфина, Тбилиси и Токио продолжали переговоры по соглашению с июня 2020 года. Договор будет содействовать углублению экономического сотрудничества между двумя странами и привлечению инвестиций.

Новая конвенция заменит соглашение от 1986 года, заключенное между Японией и Советским Союзом. При этом оно основывается на новом правовом рамочном документе – обновленной модели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и учитывает стандарты, установленные проектом Снижения налогов и передачи прибыли (BEPS).

По данным министерства, в настоящее время у Грузии есть соглашения об избежании двойного налогообложения с 56 странами мира.