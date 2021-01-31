В Грузии выявлено 479 новых случаев коронавируса, выздоровел 491 пациент

В Грузии за минувшие сутки выявлено 479 новых случаев коронавируса, выздоровел 491 человек, умерли 19 пациентов. Информация об этом, как передает Trend со ссылкой на 1TV, обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране было проведено 12 700 тестов на коронавирус, в том числе 7 777 экспресс-теста на антигены и 4 923 PCR-теста.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 258 111 случаев коронавируса, из которых выздоровели 249 028 инфицированных, умерли 3 178 человека

На текущий момент в режиме карантина находятся 545 человек, в стационарах — 2 677 и в ковид-гостиницах — 304 человека.

По состоянию на 30 января в Грузии было выявлено 676 новых случаев коронавируса, выздоровел 1441 человек.