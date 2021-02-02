Экспорт грузинских яблок вырос в 13 раз
За полгода из Грузии было экспортировано 9,8 тысячи тонн яблок на сумму 4,2 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минсельхоз страны.
Экспорт яблок с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в 13 раз превзошел показатели по сравнению с тем же периодом 2019/2020 годов, а стоимость экспорта выросла на 3,8 миллиона долларов.
По данным Минсельхоза, яблоки, собранные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (9,4 тысячи тонн). Оставшаяся небольшая часть уехала в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркменистан, Сингапур и Гонконг.
Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. К программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.