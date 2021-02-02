Грузия стала членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций – WAIPA благодаря проекту государственного агентства Invest in Georgia («Производи в Грузии»), передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечают в агентстве, это важный шаг для усиления инвестиционного направления, с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций в страну и ознакомления с тенденциями.

Всемирная ассоциация агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) — международная организация, созданная в 1995 году Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию UNCTAD.

В настоящее время WAIPA насчитывает более 170 организаций-членов из 130 стран мира. Основная миссия WAIPA — способствовать и развивать сотрудничество между его агентствами-членами, делиться опытом стран и регионов в привлечении прямых иностранных инвестиций, предоставлять доступ к различным источникам данных.

Инвестиционное направление агентства «Производи в Грузии» — Invest in Georgia получит возможность поделиться своим опытом с разными странами и приобрести новых партнеров для дальнейшего сотрудничества. Вместе с тем, сможет принять участие в международных конференциях и семинарах, чтобы ознакомиться с новыми тенденциями.