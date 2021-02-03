Грузия экспортировала фундук на почти 80 миллионов долларов

Грузия 3 февраля 2021 07:05 (UTC+04:00)
Грузия экспортировала фундук на почти 80 миллионов долларов

За полгода (с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года), Грузия экспортировала 15,3 тысячи тонн фундука на сумму 79,2 миллиона долларов. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5 тысяч тонн (49%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019-2020 годов. В денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 51% или 26,8 млн долларов.

Грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

Топ-10 стран, импортирующих фундук из Грузии:

Германия — 4 165 тонн

Италия — 3 766 тонн

Армения – 873 тонн

Чехия – 716 тонн

Россия – 713 тонн

Турция – 530 тонн

Беларусь – 444 тонн

Литва – 442 тонн

Испания – 430 тонн

Польша – 376 тонн

В Минсельхозе также отмечают, что с 2016 года из-за распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. В 2020 году увеличить урожай удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

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