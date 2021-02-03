Грузия вывезла 38 тысяч тонн мандаринов за рубеж

С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 38 тысяч тонн мандаринов на сумму 18,5 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минсельхоза страны.

С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7 тысяч тонн (23%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,5 миллиона долларов (15%).

Мандарины, произведенные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (22 тысячи тонн) и Украину (5,3 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществляется в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По информации ведомства, урожай цитрусов в Аджарии не очень большой, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.