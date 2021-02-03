Грузия готова к вакцинации против коронавируса - минздрав

Грузия 3 февраля 2021 21:38 (UTC+04:00)
Грузия готова к вакцинации против коронавируса - минздрав

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе посетила Тбилисскую инфекционную больницу, где ознакомилось с условиями хранения и применения вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По мнению Тикарадзе, инфекционная больница готова к получению вакцины и началу процесса вакцинации.

В связи с тем, что вакцина нуждается в обеспечении ультрахолодной цепочки, в процесс вакцинации будут вовлечены те большие клиники, которые имеют соответствующие ресурсы как с точки зрения управления потоком пациентов, так и с точки зрения соответствующего оборудования.

Минздрав уже отобрал десять медицинских учреждений и пять резервных клиник в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

По данным Минздрава, в медицинских учреждениях активно идет подготовка к вакцинации.

Как отметила Тикарадзе, в Центре контроля за заболеваниями уже началась регистрация медперсонала, который будет привит от коронавируса в первую очередь.

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