Грузия готова к вакцинации против коронавируса - минздрав

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе посетила Тбилисскую инфекционную больницу, где ознакомилось с условиями хранения и применения вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По мнению Тикарадзе, инфекционная больница готова к получению вакцины и началу процесса вакцинации.

В связи с тем, что вакцина нуждается в обеспечении ультрахолодной цепочки, в процесс вакцинации будут вовлечены те большие клиники, которые имеют соответствующие ресурсы как с точки зрения управления потоком пациентов, так и с точки зрения соответствующего оборудования.

Минздрав уже отобрал десять медицинских учреждений и пять резервных клиник в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

По данным Минздрава, в медицинских учреждениях активно идет подготовка к вакцинации.

Как отметила Тикарадзе, в Центре контроля за заболеваниями уже началась регистрация медперсонала, который будет привит от коронавируса в первую очередь.