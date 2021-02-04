Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов в Грузию

Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.

Информацию распространяет «Объединение аэропортов Грузии», передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул четыре раза в неделю до 15 января и семь раз в неделю с 15 февраля до конца месяца.