Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 538. Скончались 18 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 261 018 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 498 человек, с начала пандемии вылечились 252 246 пациентов. Скончались 3 258.
За сутки сделано 16 808 тестов, в том числе 9 163 на антиген и 7 645 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 478 человек, в стационарах – 2 287, в ковид-гостиницах – 274.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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