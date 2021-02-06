Qatar Airways в феврале возобновит рейсы в Тбилиси

Авиакомпания Qatar Airways возобновляет регулярные рейсы из Дохи в Тбилиси. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Авиакомпания будет выполнять рейсы из столицы Катара в Грузию по измененному расписанию, с увеличенной частотой.

В частности, с 15 февраля Qatar Airways будет летать по маршруту Доха-Тбилиси-Доха ежедневно. Соответствующее разрешение агентство выдало авиакомпании еще 3 февраля 2021 года.

С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для поэтапного восстановления полетов авиационные власти Грузии продолжают переговоры с рядом авиакомпаний.

С подробным расписанием регулярных и чартерных рейсов, осуществляемых в Грузию, можно ознакомиться на сайте Агентства гражданской авиации. Как отмечается, оно постоянно изменяется. В ведомстве призывают граждан проявлять осторожность при планировании поездки и внимательно ознакомиться с правилами въезда, действующими в стране назначения.

После возобновления регулярного авиасообщения, были упрощены правила въезда на территорию Грузии как для граждан 36 стран, так и для соотечественников. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и смогут предъявить соответствующий документ на границе.