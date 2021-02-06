Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 600 граждан

В Грузии объем пенсионных накоплений составил 1,3 миллиарда лари (392 миллиона долларов), выплаты получили 624 человека. Как передает Trend со ссылкой грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.

По состоянию на 5 февраля на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 116 миллионов лари (35 миллионов долларов).

Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках под эффективную ставку 10,8% годовых. 76% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 24% – в текущие процентные счета.

По информации агентства, число участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день. В месяц, в среднем, это 12 тысяч человек.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,3 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (18,2 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.

Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 170 миллионов долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.