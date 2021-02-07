В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом - глава Наццентра
В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, — заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
«Было исследовано более 30 образцов, когда были подозрения на реинфицирование. Большинство из них отвергнуты. По двум случаям проводятся генетические исследования. Случаи повторного заражения в Грузии на данном этапе не подтверждены», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом - глава Наццентра
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