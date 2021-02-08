Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 204. Скончались 15 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 262 228 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 736 человек, с начала пандемии вылечились 254 350 пациентов. Скончались 3 298.
За сутки сделано 6 593 теста, в том числе 3 887 на антиген и 2 706 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 446 человек, в стационарах – 2 229, в ковид-гостиницах – 295.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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