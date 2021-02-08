Грузия возвращает Украине более 110 тысяч килограммов кукурузы

Грузия возвращает стране-экспортеру Украине 110 310 килограммов кукурузы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Служба доходов Минфина.

По данным ведомства, у ввезенной на таможенно-пропускной пункт "Батумский порт" продукции не было соответствующего международного ветеринарного сертификата.

"Специалисты отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного управления Службы доходов Грузии выявили нарушения при прохождении ветеринарного пограничного контроля, в частности, на груз не имелось соответствующего международного ветеринарного сертификата", – говорится в заявлении.

Согласно постановлению правительства Грузии №463, указанный товар подлежит возврату в страну-экспортер.