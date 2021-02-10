В центре Тбилиси горит торговый центр

Пожар вспыхнул в торговом центре "Мегалайн", который расположен близ рынка стройматериалов "Элиава" в Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Возгорание произошло в подвале торгового центра.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте мобилизовано семь пожарно-спасательных бригад. Ведутся работы по локализации огня.

В результате ЧП никто не пострадал.